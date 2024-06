Agile e impavido, nella nativa Finlandia il Cane da Orso della Carelia viene celebrato come un vero e proprio tesoro nazionale. Come suggerisce il suo nome, questo cane veniva utilizzato per cacciare animali grandi e aggressivi come gli orsi.

Nonostante questo, è un cane riservato e silenzioso, devoto al suo proprietario e molto protettivo nei confronti della sua famiglia umana. Questi animali sono più adatti a proprietari esperti, in grado di prendersi cura di cani con uno spiccato istinto predatorio.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)