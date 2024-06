Come aiutare il cane a prendere peso

Quale cibo somministrare al cane per aiutarlo a prendere peso

Anche se può sembrare insensibile, non è necessariamente una buona idea somministrare al proprio cane più cibo del dovuto per aiutarlo a prendere peso; il suo apparato digerente potrebbe non essere in grado di gestirlo e potrebbe non fornirgli il livello adeguato di nutrienti necessario a questo punto della sua vita.

Un'alimentazione che favorisca l'aumento di peso deve essere ad alto contenuto calorico. Questo significa che sarà necessario somministrare al cane piccole razioni proteggendo il suo apparato digerente da tensioni inutili; in questo modo inizierà a ricevere l'energia di cui ha bisogno. Una dieta ad alto contenuto di grassi è spesso consigliabile per cani in fase di recupero da un intervento chirurgico e dovrà essere un cibo altamente calorico.

Le proteine rappresentano un nutriente essenziale per i cani, oltre ad un'importante fonte energetica. La loro alimentazione dovrà fornirgli proteine di alta qualità e altamente digeribili, di semplice assorbimento da parte dell'organismo. Anche il giusto equilibrio di fibre è importante in quanto influisce direttamente sulla salute intestinale e sulla qualità delle feci.

I cani che hanno subito un intervento chirurgico o che hanno sofferto di una malattia potrebbero perdere appetito, e per questo un'alimentazione che favorisca l'aumento di peso li incoraggerà a nutrirsi. L'odore e la consistenza sono aspetti molto importanti per il cane, quindi bisogna scegliere un alimento concepito per avere la massima appetibilità e la giusta dimensione e forma in base a razza e taglia del cane.

Come nutrire il cane per aiutarlo a prendere peso

Normalmente, al cane adulto si forniscono due pasti al giorno. Questo può aiutare a migliorare la digestione e a ridurre la pressione sul tratto gastrointestinale. Puoi anche posizionare l'alimento più in alto del solito per permettere che la gravità aiuti il cibo a raggiungere lo stomaco più facilmente.

Rendere l'alimento più umido (aggiungendo per esempio un alimento in lattina/bustina o aggiungendo dell'acqua alle crocchette) può incoraggiare il cane a mangiare in quanto avrà minore difficoltà di ingestione rispetto all'alimento secco. È inoltre essenziale fornire sempre acqua fresca.

La giusta combinazione di alimento e tecniche alimentari può aiutare il cane ad aumentare di peso in modo sicuro; consulta il tuo medico veterinario sulle migliori scelte per il tuo animale domestico al fine di aiutarlo a ristabilirsi.