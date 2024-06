Che il cane abbia di recente perso/acquistato peso, o che si stia cercando di garantirgli un certo benessere, è importante essere certi di seguire i giusti passi per mantenere stabile il suo peso forma.

Può essere difficile resistere a un cane che chiede del cibo o piagnucola, e molti proprietari elargiscono snack per gestire questo comportamento. Tuttavia, se si desidera garantire lo stato di salute del proprio cane, è importante tenere giusti comportamenti dentro casa e incoraggiare tutti i membri della famiglia a fare lo stesso.

Qual è il peso forma per il tuo cane?

Il modo migliore per scoprire il peso forma del proprio cane è portarlo dal medico veterinario. Questo saprà indicare il peso ideale del cane in base a razza, sesso, età e diversi altri fattori. Spesso per peso forma si intende il peso che il cane aveva prima di auentare di peso, ma questo può essere non facile da definire, specialmente se il cane è stato in sovrappeso per molto tempo oppure da quando era un cucciolo.

Esistono alcuni fattori specifici che possono rendere il cane più predisposto all'aumento di peso e per questo è ancora più importante aiutarlo a mantenere il suo peso forma. Diverse razze sono più propense ad aumentare di peso rispetto ad altre, inclusi i Beagle, i Carlini, i Labrador Retriever, i Cocker Spaniel, gli Scottish Terrier e i San Bernardo. I cani femmina sono spesso più propensi all'aumento di peso, ancora di più se sterilizzati; la frequenza dell'insorgenza dell'obesità in cani maschi e femmine sterilizzati può essere il doppio rispetto ai cani non sterilizzati.