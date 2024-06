Perché il cane perde peso?

Le patologie epatiche nel cane

Insieme al vomito, al rifiuto del cibo e a una letargia generalizzata, un'improvvisa perdita di peso può essere un sintomo precoce delle patologie epatiche.

Insufficienza pancreatica esocrina (EPI) nel cane

L'insufficienza pancreatica esocrina (EPI) è un disturbo che causa l'impossibilità, da parte del cane, di digerire il cibo in modo appropriato poiché il pancreas non produce enzimi digestivi corretti o sufficienti a supportare la digestione. Quindi, non assimilando i nutrienti o l'energia di cui ha bisogno, il cane inizierà a perdere peso. Questa condizione è caratterizzata anche da diarrea cronica e appetito vorace, in quanto la necessità di procurarsi l'energia di cui ha bisogno spinge il cane a mangiare di più.

Il diabete nel cane

Purtroppo, il diabete è una condizione abbastanza comune tra i cani. Quando non viene monitorato accuratamente, il cane rischia di perdere peso in tempi relativamente brevi. Spesso la diagnosi di diabete nel cane avviene poco tempo dopo il manifestarsi di un forte dimagrimento. I cani diabetici sono per la maggior parte di mezza età o anziani. Possono apparire visibilmente magri e mostrare una massa muscolare ridotta. Se il tuo cane corrisponde a tale descrizione, monitora il suo peso per assicurarti che rimanga stabile.

Cosa succede se si nota un'improvvisa perdita di peso nel cane

Poiché un'improvvisa perdita di peso è un sintomo comune a diverse condizioni croniche complesse, come l'insufficienza renale o il diabete, se si verifica, è fondamentale consultare un medico veterinario. Il medico veterinario eseguirà una serie di test, individuerà la possibile causa della perdita di peso e definirà un trattamento adeguato per il tuo animale. Potrebbe anche chiederti di modificare la sua dieta per aiutarlo a ristabilire un peso corretto e, nel caso di problemi gastrointestinali, per controllare e gestire i sintomi.

Se hai dei dubbi sul peso del tuo cane, consulta il tuo medico veterinario.