I rischi per il cane obeso

Perché l'obesità nei cani causa questi problemi?

Quando un cane diventa obeso, il suo corpo inizia a immagazzinare cibo e sostanze nutritive sotto forma di grasso perché consuma meno energia giocando o muovendosi rispetto a quanta ne assorbe attraverso la dieta. Questo grasso inizia a infiltrarsi negli organi (come il fegato), che di conseguenza funzionano in modo meno efficace. Il grasso inizia anche a "rivestire" gli organi, esercitando una maggiore pressione su di essi e riducendo la loro capacità di funzionare correttamente: ad esempio, la pressione sulle arterie di un cane obeso è maggiore rispetto a un cane sano. Questo comporta una maggiore probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari.

Poiché è costretto a trasportare un peso maggiore, il tuo cane avrà sempre più difficoltà a spostarsi. Le sue articolazioni sono sottoposte a stress dovendo sopportare peso in eccesso. Alla fine tutto questo può condurre a un circolo vizioso in cui il cane non vuole allenarsi perché si sente a disagio, ma continua a fare la stessa dieta e quindi ad aumentare di peso: in questo modo il desiderio di muoversi diminuisce ulteriormente.

Come aiutare un cane in sovrappeso

Il primo passo che devi compiere per aiutare il tuo cane è recarti dal medico veterinario, che sarà in grado di identificare il livello di sovrappeso del cane e consigliarti le azioni da intraprendere per aiutarlo a perdere peso. È importante che, come proprietario, ti impegni ad aiutare il tuo cane a perdere peso, attenendoti a un programma di alimentazione rigoroso, evitando di offrirgli snack e avanzi di cibo e tenendo d'occhio il suo peso. Il tuo medico veterinario sarà in grado di raccomandare un programma alimentare basato sulla dieta dimagrante che prescriverà.

Aiutandolo a perdere peso, inizierai a vedere il tuo cane tornare a uno stile di vita più sano e attivo e gli offrirai la possibilità di vivere più a lungo. Inizia chiedendo al tuo medico veterinario una consulenza: sarà più che felice di aiutarti.