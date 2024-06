Come aiutare il cane a perdere peso

Scegliere il cibo giusto per un cane sovrappeso

Anche se dare al tuo cane meno cibo per aiutarlo a perdere peso potrebbe sembrare una buona idea, non è l'approccio corretto in quanto riduce la probabilità di assumere tutti i nutrienti necessari e può incoraggiare comportamenti inadeguati, come reazioni aggressive o richiesta continua di cibo.

È preferibile quindi scegliere un alimento appositamente ideato per i programmi mirati alla perdita di peso. Tale alimento dovrebbe includere proteine altamente digeribili, in grado di fornirgli l'energia di cui ha bisogno, ma con un contenuto calorico ridotto. Alcuni degli alimenti più avanzati, ideati per favorire la perdita di peso del cane, includono caratteristiche di formula specifiche, come una miscela di fibre che aiuta il cane a sentirsi più sazio senza dover aggiungere calorie inutili.

Gli alimenti a basso contenuto di carboidrati possono essere utili per i cani in sovrappeso che soffrono di diabete, poiché rallentano la digestione e migliorano il controllo della glicemia. Nel caso di cani in sovrappeso affetti da diabete, possono essere consigliate diete veterinarie specifiche a basso contenuto di carboidrati. Questo tipo di dieta può favorire il miglioramento delle condizioni di un cane sotto controllo medico veterinario.

Far fare esercizio al cane per aiutarlo a perdere peso

Se la salute del tuo cane lo consente, portalo fuori per una regolare attività fisica. Per consentire al cane di abituarsi a fare esercizio, distribuisci le uscite in sessioni brevi da svolgere nell'arco della settimana, evitando una passeggiata o una corsa lunga e impegnativa solo nel fine settimana. Il nuoto in particolare può essere un esercizio positivo ed efficace se il tuo cane ha delle difficoltà con le passeggiate lunghe.

Con alcuni piccoli accorgimenti, puoi aiutare il tuo cane a raggiungere il suo peso ideale e a tornare a uno stile di vita sano. Inizia consultando il tuo medico veterinario e chiedendogli consigli su cibo, esercizio fisico e altro ancora.