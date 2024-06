Come mi rendo conto che il mio cane è in sovrappeso?

Il primo passo per comprendere se il cane è in sovrappeso è la prevenzione. Pesarlo regolarmente, annotare il suo peso e portarlo dal medico veterinario permetterà di avere un quadro chiaro del suo aumento o perdita di peso durante la sua vita.

Il medico veterinario saprà indicare il peso forma del cane, in base a sesso, razza ed età. Se il cane supera il suo peso forma del 1o%-20%, viene classificato come in sovrappeso. Ad esempio, un cane il cui peso forma è 50 kg sarà considerato obeso se pesa 60 kg.

Un semplice test da fare a casa per capire se il cane è in sovrappeso od obeso consiste nel cercare di sentire le sue costole attraverso il pelo e i tessuti corporei. Se si sentono le costole, ma queste non sono sporgenti, il cane ha raggiunto il peso forma. Se non è possibile trovare e sentire le costole, il cane è in sovrappeso.

Come si comportano i cani in sovrappeso?

È inoltre possibile riconoscere che il cane è in sovrappeso dal cambiamento del suo comportamento. Potrebbe essere letargico e spossato, non volere fare sforzi mentre gioca o fa attività fisica. Quando il cane viene portato in passeggiata, può probabilmente ansimare o addirittura smettere di camminare perché sente dolore o è stanco. Si noterà inoltre naturalmente un aumento della stazza fisica.

Il cane potrebbe mostrare comportamenti scorretti nei confronti del cibo, come mangiare troppo, richiedere avanzi, piagnucolare per ricevere un biscotto oppure comportarsi in modo aggressivo nei confronti del proprietario durante i pasti. Quando si mette a punto un piano di dimagrimento per un cane, il medico veterinario porrà delle domande per scoprire come viene nutrito e cosa gli viene somministrato; è importante rispondere onestamente in quanto talvolta i proprietari possono inavvertitamente contribuire all'obesità del proprio cane elargendo snack, troppi biscotti o avanzi.

L'obesità e il sovrappeso sono una questione reale e importante nei cani, ma possono essere curati con una dieta e un comportamento adeguati. Assicurarsi di far visitare il cane regolarmente dal medico veterinario per monitorare il suo peso, e consultarsi con lui/lei in caso si notassero comportamenti indice di obesità.