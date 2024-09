DETTAGLI PRODOTTO

I cani di razze piccole hanno conquistato il cuore di molti, che li amano per la loro vivacità, il fascino e l’energia inarrestabile. Si adattano bene a uno stile di vita sedentario, anche in contesti urbani, purché abbiano la loro dose regolare di esercizio. ROYAL CANIN® MINI ADULT paté è un alimento umido completo ed equilibrato dal punto di vista nutrizionale, studiato appositamente per soddisfare le particolari esigenze dei cani di taglia piccola e sostenerli in tutta l’età adulta. Questo alimento è adatto a cani di taglia piccola (fino a 10 kg) di oltre 10 mesi. I cani piccoli necessitano di tanto carburante per soddisfare le loro elevate esigenze energetiche e devono assimilare i nutrienti giusti per ridurre il rischio di un dannoso aumento di peso. Questa formula specializzata è studiata per soddisfare le esigenze energetiche del suo cane e mantenere il peso forma con un apporto calorico adeguato. Questi piccoli concentrati di energia sono sempre in movimento; ecco perché necessitano di un’alimentazione che sostenga il loro stile di vita attivo. Questi alimenti contengono un mix di nutrienti per aiutare il suo cane a mantenere ossa sane e forti. Indipendentemente dalla razza, il pelo è il fiore all’occhiello del suo cane. Arricchito con un mix di nutrienti, questo alimento mantiene la cute sana e il pelo del suo cane lucido e bello. Questa formula contiene un ricco mix di vitamine e nutrienti altamente digeribili che favoriscono la massima assimilazione e una buona salute generale. ROYAL CANIN® MINI ADULT paté è disponibile anche in versione secca: ROYAL CANIN® MINI ADULT. L’alimentazione mista con alimenti secchi e umidi porta varietà nella dieta del cane, rendendo i suoi pasti più interessanti e gradevoli. Le crocchette producono un effetto di spazzolatura meccanica che aiuta a mantenere i denti sani mentre gli alimenti umidi favoriscono l’idratazione del cane e preservano la salute delle vie urinarie. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® vengono sottoposti a un accurato controllo di qualità per garantire cibi altamente qualitativi e sono confezionati in atmosfera protetta per preservarne a lungo la freschezza e il potere nutrizionale. Il nostro team di scienziati crea formule studiate su misura per le esigenze nutrizionali specifiche del suo cane di taglia piccola, usando nutrienti di alta qualità secondo criteri ecologici.

