Leptospirosi nel cane

Cos'è la leptospirosi?

La leptospirosi è un'infezione batterica zoonotica diffusa dai ratti, spesso attraverso acqua contaminata. È una condizione estremamente seria ed è molto spesso fatale per i cani.

Quali sono i sintomi della leptospirosi?

I segni clinici vanno dalla lieve infezione subclinica all'insufficienza multiorgano e alla morte. Di fatto, negli ultimi anni la leptospirosi canina si è spesso manifestata attraverso l'insufficienza renale acuta. I cani affetti da leptospirosi possono mostrare i seguenti segni clinici:

Febbre e malessere

Dolori muscolari e riluttanza a muoversi

Debolezza

Stato depressivo

Perdita di appetito

Vomito

Diarrea

Tosse

Secrezione nasale

La leptospirosi è una malattia imputabile a batteri presenti nell'urina dei roditori, pertanto l'infezione può essere trasmessa anche all'uomo e ad alcuni animali, inclusi i cani (malattia zoonotica). È più comune negli ambienti umidi e può essere contratta in aree paludose o fangose. Generalmente i cani vengono contagiati attraverso acqua infetta, ad esempio bevendo o nuotando o semplicemente in seguito al contatto cutaneo.

Il mio cucciolo può essere vaccinato contro la leptospirosi?

La leptospirosi può essere prevenuta con la vaccinazione, quindi è veramente importante assicurarsi che il cucciolo riceva le vaccinazioni adeguate all'età giusta.

Le vaccinazioni sono più efficaci quando vengono somministrate a date fisse e con i relativi richiami periodici. I cuccioli di solito iniziano il programma di vaccinazione all'età di 6-8 settimane. La vaccinazione contro la leptospirosi viene spesso somministrata verso le 11-13 settimane con un richiamo a 15-17 settimane.

Il tuo cucciolo potrà essere ritenuto vaccinato contro la leptospirosi solo dopo la seconda serie di somministrazioni.

Come faccio a sapere se al mio cucciolo occorre il vaccino?

I vaccini somministrati ai cuccioli possono essere obbligatori o facoltativi. Quello contro la leptospirosi è uno dei vaccini facoltativi, pertanto sarà il tuo medico veterinario a discuterne, nell'ambito del programma di vaccinazione messo in atto.

La vaccinazione offrirà al mio cane una copertura permanente contro la leptospirosi?

Determinate malattie, inclusa la leptospirosi, comportano il coinvolgimento di un elevato numero di agenti patogeni. La vaccinazione garantisce la protezione solo contro gli agenti patogeni ritenuti più importanti.

Sebbene vaccinato, qualora venga in contatto con ceppi non previsti dal vaccino, il cucciolo può sviluppare la malattia. Per garantire l'immunizzazione contro eventuali nuovi ceppi prevalenti, è necessario programmare gli appositi richiami.

Cosa devo fare se penso che il mio cucciolo stia male?

Se il tuo cucciolo inizia a presentare uno qualsiasi dei sintomi della leptospirosi, consulta immediatamente un medico veterinario. Poiché questo virus è di tipo zoonotico, può trasmettersi tra specie diverse, inclusi gli esseri umani e altri animali. Se sospetti che il tuo animale ne sia affetto, agisci con cautela. In queste situazioni è buona norma utilizzare sempre guanti protettivi.

Il tuo medico veterinario avrà bisogno di conoscere la storia clinica e lo stile di vita del tuo cucciolo. Effettuerà una serie di test, tra cui emocromo, profili ematologici e analisi delle urine, per determinare se il cucciolo ha contratto la leptospirosi e definirà il trattamento più appropriato.

Indipendentemente dalla probabilità con cui ritieni che il tuo cane possa contrarre determinate malattie, assicurati sempre di effettuare l'intero ciclo di vaccinazioni obbligatorie e di informare il medico veterinario dello stile di vita del tuo cucciolo, affinché possa somministrargli anche i vaccini facoltativi appropriati.