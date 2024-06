Requisiti nutrizionali

L'energia specifica, la cura quotidiana e il supporto sanitario che il cucciolo deve ottenere dal cibo dipendeno dalla razza e dalle dimensioni.

I cani di piccola taglia hanno mascelle più deboli e denti più piccoli rispetto a quelli di taglia grande. Per questo motivo, il cibo di cui hanno bisogno deve avere la giusta dimensione e consistenza per poter essere masticato facilmente. Deve anche essere facilmente reidratato durante la fase dello svezzamento.

I cani di taglia media tendono a trascorrere molto tempo fuori casa, quindi il loro cibo deve fornire adeguati livelli di energia e sviluppare le loro difese naturali. Il cibo deve pertanto fortificare la pelle e il mantello, che rappresentano una barriera importante per insetti e malattie.

I cani di taglia grande crescono più lentamente dei cani di taglia piccola e sviluppano i muscoli più tardi nella fase di crescita. Hanno bisogno di un alimento che supporti la crescita e che abbia anche una consistenza e una forma appropriate per la loro bocca, in modo da incoraggiare la masticazione e rallentare la velocità con cui mangiano.

Proteggere il cucciolo da potenziali problemi di salute

Tutti i cuccioli hanno apparati digerenti sensibili a causa delle tensioni dovute a una crescita rapida, tuttavia questa condizione si acuisce nei cani di taglia più grande. Il miglior cibo per questi tipi di cani avrà il giusto equilibrio nutrizionale e sarà studiato per essere digerito il più facilmente possibile.

I cani di taglia piccola possono soffrire di problemi dentali, come ad esempio l'accumulo di tartaro, per questo motivo tutti i cuccioli, a prescindere dalle loro dimensioni, devono mantenere una buona igiene dentale. Le crocchette che hanno la giusta dimensione possono essere un valido aiuto in questo senso, perché incoraggiano i cuccioli a masticare.

I cani di taglia grande, durante la fase di crescita, sono a rischio di affaticamento o stress poiché sviluppano rapidamente i muscoli su uno scheletro di grandi dimensioni, quindi l'alimento utilizzato dovrà contenere sostanze nutritive in grado di sostenere la salute articolare.

Tutti i cani, a prescindere dalla taglia, hanno bisogno di un sostegno immunitario tra le 4 e le 12 settimane, periodo in cui si trovano in un "gap immunitario" in quanto non ricevono più il sostegno dal latte materno, ma non sono ancora in grado di mantenere le proprie difese immunitarie. Qualsiasi tipo di alimento sceglierai per il tuo cucciolo, dovrà sostenere il suo sistema immunitario durante questo momento cruciale.