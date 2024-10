Welcher Katzenfreund kennt das nicht – einfach ganz unverbindlich die Internetseite eines Tierheims durchstöbern. Dieses „Einfach nur gucken…“ brachte mich im August 2017 auf die Website eines Tierheims in meiner Nähe und es passierte etwas Besonderes: Ein mürrisch dreinblickender Britisch Kurzhaar Kater hatte auf Anhieb mein Herz erobert. Sollte ich es wagen?

„Duman“ alias „Karli“: Ein Britisch Kurzhaar Kater aus dem Tierheim

Eine Katze auf der Website des Tierheims hatte es mir sofort angetan: „Duman“, ein zweieinhalb Jahre alter Britisch Kurzhaar Kater. Auf dem Beitrags-Bild sah ich eine leicht übergewichtige, mürrisch wirkende BKH, die dringend ein neues Zuhause suchte. Die Beschreibung verriet: Der Kater war in einem Haushalt mit vier Kindern negativ aufgefallen. Trotz dieser Information faszinierte mich der Britisch Kurzhaar Kater. Seit jeher bin ich ein großer Katzenfreund und genieße nichts mehr, als eine Katze zu streicheln und ihr sanftes Schnurren zu hören. Ich überlegte gründlich und entschied: Ich musste mir Duman genauer ansehen und vereinbarte einen Termin im Tierheim. Am Besuchstag betrat ich aufgeregt den Raum, in dem der Kater sich frei bewegen konnte. Er machte keineswegs einen aggressiven Eindruck auf mich, viel eher als brauche er einfach seinen Freiraum und Möglichkeiten, sich bei Bedarf zurückzuziehen. Ich entschied mich also dazu, den Kater aufzunehmen. Die Tierheimbetreuerin besuchte mich Zuhause, um zu prüfen, ob Dumans neues Heim katzentauglich ist. Kurz darauf konnte „Duman“, den ich ab dann „Karli“ nannte, schon einziehen.

Die ersten Tage im neuen Zuhause