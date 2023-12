Heutzutage sind Welpen dem Menschen meist schon von Geburt an sehr nahe. Sie sind also vertraut mit der Nähe des Menschen und fühlen sich in seiner Umgebung wohl. Hunde und ihre Besitzer werden auch einfach deshalb eine enge Bindung eingehen, weil sie viel Zeit in der Gesellschaft des anderen verbringen.



Sich um die Bedürfnisse eines anderen Wesens zu kümmern kann dazu beitragen, dem Alltag Struktur und Sinn zu geben. Das gilt insbesondere, wenn alleinlebende Tierhalter eine Krise wie die Coronavirus-Pandemie durchstehen müssen. Hunde sind zudem in der Lage, kommunikative Signale ihrer Besitzer zu erkennen und zu zu interpretieren. Wenn ein Hund merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist, passt er oft sein Verhalten an das des Halters an und geht auf den Menschen ein. In vielen Fällen kann das dem Menschen dabei helfen, Stress abzubauen.



Da sie seit Jahrtausenden mit Menschen zusammenleben, sind Hunde sehr gut darin, unsere Absichten, Einstellungen, Gesten, Blicke und wahrscheinlich auch unsere Emotionen zu verstehen.