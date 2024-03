Welpe Emma trinkt nicht

Mit einer Aufziehkanüle wurde die Spezialmilch PUPPY PRO TECH dann milliliterweise in den Mund des Welpen geträufelt. Die Mühe wurde belohnt: Es zeigte sich schnell, dass Emma die Milch gut verwerten konnte und das Leben kehrte zurück in den kleinen Hund. Lächelnd erinnert sich Tobias Klug: „Eines Morgens sind wir aufgestanden und sie hat mehr gewogen als Nachts und da war dann der Moment erreicht, in dem sie selber von der Mutter getrunken hat!“ Man merkt dem Paar an: Ihre Emma würden sie heute unter keinen Umständen missen wollen.