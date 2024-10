KÖLN, 4. November, 2020&

Royal Canin, eines der führenden Unternehmen für gesunde Ernährung von Katzen und Hunden, hat im Rahmen eines digitalen Presse-Events am 4. November 2020 den offiziellen Deutschlandstart einer individualisierten und personalisierten Ernährungslösung bekannt gegeben: ROYAL CANIN® Individualis.

Tausende Nährstoffkombinationen, über 50 Jahre Erfahrung in maßgeschneiderter Gesundernährung und 7 Jahre Forschung für 1 innovatives Vet-Nahrungskonzept.

Ein einzigartiger Algorithmus kombiniert tierärztliche Expertise bei Diagnose und Therapie mit dem langjährigen Ernährungswissen von Royal Canin. So entsteht eine maßgeschneiderte, individualisierte Ernährungslösung, die an den persönlichen Gesundheitszustand einer Katze oder eines Hundes angepasst ist und dabei unterschiedliche Risikofaktoren und Erkrankungen berücksichtigen kann.

Dass ein Patient mehrere spezielle Bedürfnisse hat, ist oftmals eine Herausforderung für Tierärzte in ihrer diätetischen Empfehlung: Laut einer Umfrage unter Tierarztpraxen weisen rund ein Viertel aller Katzen und Hunde, die auf Grund einer Erkrankung in tierärztlicher Behandlung sind, weitere begleitende Risikofaktoren oder Krankheitsbilder auf. Oftmals muss hier die Behandlung eines Risikofaktors oder einer Erkrankung priorisiert werden. Gerade solche komplexen Fälle kann ROYAL CANIN® Individualis unterstützen. Mit Hilfe des Algorithmus gestützten Rezeptursystem können Tierärzte auch auf Kombinationen verschiedener Risikofaktoren und/oder Mehrfacherkrankungen eingehen. Damit stellt ROYAL CANIN® Individualis eine konsequente Weiterentwicklung der ROYAL CANIN Multifunction Diäten dar, welche eine Kombination von zwei diagnostizierten Krankheiten abdecken können.

„Mit ROYAL CANIN® Individualis heben wir maßgeschneiderte Ernährung auf ein neues Level. In diesem Konzept stecken mehr als 7 Jahre Forschung und unser geballtes Wissen aus über 50 Jahren Erfahrung mit “Gesundheit durch Ernährung“. Damit machen wir einen wichtigen Schritt nach vorne auf dem Weg zu unserem Ziel, eine bessere Welt für Haustiere zu schaffen“, erklärt Charles Nuez, Geschäftsführer bei Royal Canin Deutschland, Österreich und Schweiz.

Ein exklusiver und digitaler Service für Tierarztpraxen und Tierhalter

Verfügbar ist ROYAL CANIN® Individualis über eine neue und exklusive Online-Plattform für Tierarztpraxen und ihre Patienten. Darüber erstellen Tierärzte während einer Konsultation ein Tierprofil: hier geben sie ihre Befunde sowie weitere ernährungsrelevante Informationen ein. Auf dieser Basis ermittelt der Algorithmus des Rezeptursystems eine einzigartige indivi-dualisierte Ernährungsempfehlung. Tierhalter können diese Empfehlung anschließend über ihr Online-Tierhalterprofil bestellen, online bezahlen und an eine Wunschadresse liefern lassen. So entsteht für Tierarztpraxen kein weiterer Aufwand in Bezug auf Logistik, Lagerung und Rechnungsstellung. Jede Nahrungsrezeptur wird in Frankreich einzeln auf Bestellung produziert und innerhalb von 5 Werktagen geliefert. Eine ROYAL CANIN® Individualis Liefe-rung enthält eine personalisierte und individualisierte Nahrung für 30 Tage inklusive Fütterungsempfehlung. Im Verlauf der weiteren Behandlung können Tierärzte über die Profile ihrer Patienten die Nahrung kontinuierlich anpassen, wenn sich der Gesundheitszustand des Tieres verändert.

„Mit ROYAL CANIN® Individualis bieten wir Tierärzten einen exklusiven Service, der wegweisend ist in Zeiten digitaler Transformation. Die Kombination tierärztlicher Expertise und unseres Algorithmus stärkt die Beratungskompetenz von Tierärzten. Gleichzeitig fördert die Empfehlung über die Online-Plattform die Kundenbindung zwischen Praxis und Patient. Bei-de Seiten finden hier die Ernährung, die ganz an den spezifischen Bedarf eines Tieres angepasst ist,“ erklärt Tutku Kurtay, Director Vet Marketing & Sales für Deutschland und Österreich.

Nach Frankreich, dem Hauptstandort von ROYAL CANIN, ist Deutschland der weltweit zweite Markt, der ROYAL CANIN® Individualis einführt. Bislang bieten rund 80 Tierarztpraxen deutschlandweit ROYAL CANIN® Individualis an. Ein weltweiter Roll-out des Nahrungskonzepts ist bis 2025 geplant.

Digitales Launch Event mit führenden Ernährungsexperten

Vor diesem Hintergrund schien es mehr als passend, ROYAL CANIN® Individualis im Rahmen eines digitalen Launch Events zu präsentieren. Per Live-Stream schalteten sich am 4. November rund 250 Tierärzte und Journalisten hinzu: sie folgten Tierarzt, Vetfluencer und Moderator Dr. Karim Montasser (alias @Der Tierarzt auf YouTube) sowie den Ernährungsexpertinnen Dr. Julia Fritz und Dr. Anne Mößeler-Witte, beide Fachtierärztinnen für Tierernährung und Diätetik sowie EBVS® European Specialists in Veterinary and Comparative Nutrition, und Catharina Lücking, Tierärztin bei ROYAL CANIN®, durch ein spannendes Launch-Event.

