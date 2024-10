Notfall im Tierheim: Kätzchen Poldi frisst nicht

Durch die rechtzeitige und liebevolle Behandlung in der Franziskus Tierambulanz konnte Poldi gerettet werden. Er nahm an Gewicht zu und wuchs zu einem gesunden Kater heran. Der schwarz-weiße Vierbeiner eroberte aber nicht nur die Herzen seiner behandelnden Tierärzte im Sturm, auch ein weiteres Team-Mitglied der Franziskus Ambulanz wollte sich nicht mehr von Poldi trennen: Der dreibeinige Kater Björn, der bei den Tierärzten lebt, adoptierte Poldi und wurde zu seinem fürsorglichen Ziehvater. Seither erkunden die beiden Kater gemeinsam das Geschehen in der Praxis. Für Leopold hatte die Geschichte also ein Happy End – er wurde in der Praxis nicht nur gesund gepflegt, sondern hat auch ein liebevolles Zuhause gefunden.

Mein Kätzchen frisst nicht – was soll ich tun?

Leopolds Geschichte ist leider kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen Katzen nicht fressen, sodass ein lebensbedrohliches Energiedefizit auftritt. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Sind Katzenwelpen betroffen, kann es sich um verwaiste Welpen handeln, die Kätzin verfügt nicht über ausreichend Milch oder das Kitten ist zu schwach, um selbstständig Nahrung aufzunehmen. Auch bei erwachsenen Katzen kann es bei schwerwiegenden Erkrankungen oder nach Operationen dazu kommen, dass die Futteraufnahme verweigert wird. Was sollte man in diesen Situationen tun? Grundsätzlich empfiehlt es sich, sofort einen Tierarzt zu kontaktieren. Eine fehlende Nahrungsaufnahme ist vor allem bei Jungtieren eine kritische Situation, da diese kaum über Fettreserven verfügen. Es sollte nicht auf eigene Faust gehandelt und auf Verdacht hin eine Spezialnahrung gegeben werden, denn die Ursachen für Appetitlosigkeit können vielfältig sein.

In Fällen, in denen Kätzchen noch selbstständig saugen, ist neben der Therapie der ursächlichen Erkrankung die Versorgung mit spezieller Milch, wie etwa der Babycat Milk, ausreichend. In Poldis Fall hat die Entscheidung für die Nasenschlundsonde sein Leben gerettet, da der Kater selbstständig keine Nahrung mehr aufnehmen konnte. Nur ein Tierarzt hat die notwendige Erfahrung und das erforderliche Hintergrundwissen, um eine Diagnose zu stellen und die passende Therapie durchzuführen. Um auch nachts oder am Wochenende einen Ansprechpartner in kritischen Situationen zu haben, gibt es auch für Tierarztpraxen Notdienste, die kontaktiert werden können.