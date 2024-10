ROYAL CANIN®, eines der führenden Unternehmen für gesunde Ernährung von Katzen und Hunden, veranstaltete am 10. und 11. März 2021 das erste digitale Vet Business Forum im deutschsprachigen Raum. Unter dem Motto „Mehr Wissen – besser Wirtschaften“ bot der Tiernahrungsspezialist über 2.000 Tierärzten, Tiermedizinischen Fachangestellten und Pressevertretern einen einzigartigen virtuellen Kongress, inklusive digitaler Messeausstellung. Führende Branchenexperten teilten in insgesamt 24 Vorträgen und Workshops ihr Fachwissen und schlugen eine Brücke zwischen Tiermedizin, Wissenschaft und Unternehmertum.

Dabei teilte sich der Live-Stream thematisch in jeweils einen Kanal für Tierärzte und Tiermedizinische Fachangestellte auf. So profitierten alle Teilnehmer von maßgeschneiderten Inhalten und anerkannten Fortbildungsstunden. Die digitale Messe bot zusätzlich die Möglichkeit, wichtige Informationen zu ROYAL CANIN® Produkten, zu Innovationen und zu Service-Themen für die Praxis zu sammeln. Highlight der Online-Veranstaltung war der Vortrag von Dr. Auma Obama. Die Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Gründerin der Auma Obama Foundation – Sauti Kuu sprach über das Thema „Zukunft gestalten – Verantwortung übernehmen“ und setzte damit einen Höhepunkt bei der digitalen Veranstaltung.

„Das Vet Business Forum steht ganz in der Tradition unserer Mission, eine bessere Welt für Haustiere zu schaffen,“ erklärte Charles Nuez, Geschäftsführer von ROYAL CANIN® DACH, am Rande der Veranstaltung: „Zugleich ist dieser einzigartige digitale Kongress ein Meilenstein in unserer umfassenden Digitaloffensive, um die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Tierarztpraxen zu stärken.“

Mehr Wissen für gesunde Haustiere und erfolgreiche Praxen

Der Fokus des Vet Business Forums lag nicht nur auf neuesten Erkenntnissen zu Tiergesundheit und Ernährung. Einen weiteren Schwerpunkt bildete das Thema Business und Praxismanagement. Wie relevant gerade unternehmerische Aspekte für Tierarztpraxen sind, betonte auch Dr. Wolfgang Matzner, Geschäftsführender Tierarzt bei der Vetkom GmbH und Moderator des Vet Business Forums: „Tierarztpraxen und der Tierarztmarkt insgesamt werden sich in den nächsten 2-3 Jahren tiefgreifend verändern. Das Vet Business Forum ist dabei ein Inkubator, der nicht nur aufzeigt, in welche Richtungen diese Veränderungen gehen können, sondern auch fit für diesen Weg macht.“

Ausbau der digitalen Services für Tierarztpraxen und Tierhalter

Vor diesem Hintergrund nahm ROYAL CANIN® das Vet Business Forum zum Anlass, weitere Schritte im Zuge einer umfassenden digitalen Transformation anzukündigen, in deren Fokus eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit Haustierexperten wie Tierärzten und Tiermedizinischen Fachangestellten steht.

„In einem Marktumfeld, dass sich immer schneller verändert, ist es unsere Aufgabe als vertrauensvoller Partner, Tierarztpraxen bei der digitalen Transformation zu unterstützen und so das gesamte Tierarzt-Ökosystem zu stärken“, erklärte Charles Nuez.

Neben dem Ausbau des digitalen Fortbildungsangebots will ROYAL CANIN® künftig auch digitale Diagnosetools und -services aus einer Hand anbieten. Erste Angebote, wie ROYAL CANIN Individualis™, sind dazu Ende letzten Jahres online gegangen. Für die DACH-Region wird es im Laufe des Jahres außerdem etwas ganz Neues geben: Eine neue Online-Plattform. Sie soll das Herzstück eines neuen 360-Grad-Kundenerlebnis für Tierarztpraxen und Tierhalter werden. Durch das gebündelte Angebot eines Online-Vet-Finders, digitaler Empfehlungsprozesse für Vet-Diäten, spezieller Abo-Möglichkeiten für Tierhalter sowie Vergütungsmodelle für Tierarztpraxen sollen alle Stakeholder von ROYAL CANIN® von der neuen Plattform profitieren. Für ROYAL CANIN® wird dies die erste Plattform dieser Art in Europa sein.

Alle Informationen und Inhalte aus dem Vet Business Forum stehen auch nach Abschluss der Veranstaltung online zur Verfügung unter https://www.daten.vetion.de/royal-canin/vet-business-forum/