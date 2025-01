Fünf Fragen an Professor England



Sind Sie eher ein Hunde- oder ein Katzenmensch?

Ich bin mit Hunden aufgewachsen, also wahrscheinlich eher ein Hundemensch. Trotzdem haben wir fast immer auch eine Katze. Wir haben pensionierte Blindenführhunde adoptiert, meist Golden Retriever – derzeit stehen wir auf der Warteliste. Ich liebe die Interaktion zwischen Katzen und Hunden. Anscheinend ist eine Familie nur mit je einem Exemplar von beiden komplett. Derzeit haben wir einen Bengal-Mischling namens Turbo.

Welche Frage hören Sie von Studierenden am häufigsten?

Die häufigste Frage lautet „Warum?“ Und ich liebe es. Die beste Frage aller Zeiten. Sie zeigt, dass die Studierenden zuhören, interessiert sind, voll bei der Sache sind und mehr wissen wollen. Die besten Studierenden kommen neugierig zu uns und behalten diese Eigenschaft ihr Leben lang bei.

Eine Ihrer besten Eigenschaften?

Ich glaube, eine meiner Stärken ist es, Dinge auf eine andere Art zu betrachten. Und sowohl „die Antworten“ als auch die akzeptierten Fragen in meinem Fachgebiet zu hinterfragen. Eigentlich eher anzustoßen. „Wäre es nicht interessant herauszufinden, warum das so ist ... und muss es so sein?“ Ich mag es, Dinge auf den Kopf zu stellen.

Welches ist seltsamste Wort aus Ihrem Arbeitsalltag?

Azoospermie. Es ist einfach ein interessant klingendes Wort und bezeichnet das völlige Fehlen von Spermien in einer Spermaprobe. Es ist ein Wort, das man in keinem Lied findet, außer vielleicht in einem von Monty Python!

Was würden Sie tun, wenn Sie kein Wissenschaftler wären?

Es wäre großartig gewesen, Gitarrist bei AC/DC oder einer anderen tollen Band zu sein. Jetzt spiele ich in einer Band und es macht mir einen Riesenspaß. Ich liebe Musik, liebe es Gitarre zu spielen. Während eines Lockdowns gehen wir abends nicht aus. Also schalten wir Netflix an, ich spiele auf dem Sofa in der anderen Ecke auf meiner E-Gitarre (unplugged, damit es niemanden stört) und tue so, als wäre ich Slash. Das macht einfach Spaß.