Das erste wissenschaftliche Treffen in Montpellier bringt 150 Tierärzte aus ganz Europa zusammen, um über Ernährung und Wohlergehen von Haustieren zu diskutieren. Der brandneue Campus in Aimargues wird ebenfalls eröffnet. Er ist ein Kompetenzzentrum und alle Aktivitäten sind in hochmodernen Einrichtungen rund um die Fabrik zusammengefasst: Forschung und Entwicklung, Züchter, Tierheime, Hauptsitz und französische Tochtergesellschaft.