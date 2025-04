Markieren Katzen ihr eigenes Revier?

Katzen markieren ihren Raum. Das ist etwas, was sie tun, wenn sie eine Umgebung erkunden und sich darin zurechtfinden, die sie in Zukunft wieder nutzen wollen. Wie machen sie das? In den meisten Fällen reiben sich Katzen mit Ihrem Kopf an Haushaltsgegenständen. In extremen Fällen können sie urinieren oder defäkieren. Wenn das zur Gewohnheit wird, sollten Sie eine Fachperson aufsuchen, um das Territorialproblem Ihrer Katze in den Griff zu bekommen.