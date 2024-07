Somali-Katze

Als langhaarige Cousine der Abessinierkatze stellen auch die Somali-Katzen eine Kombination aus Schönheit und Persönlichkeit dar.

Sie ist der Inbegriff von allem, was sich die meisten Menschen von einem Tier als Begleiter wünschen: Sie ist lebhaft, aufmerksam und aktiv bei allem, was ihre Neugier weckt. Wenn die Spielzeit vorbei ist, sucht sie all die Aufmerksamkeit und Zuneigung, die ihr Besitzer ihr geben kann.

