Wenn Ihre Katze an einer Blasenentzündung leidet, können Sie das in der Regel an einigen Anzeichen erkennen:

Ihr Tier sucht häufiger die Katzentoilette auf, setzt aber nur kleine Mengen Urin ab.

Ihre Katze miaut beim Urinieren und nimmt eine gekrümmte Haltung ein. Dieses Verhalten kann auf Schmerzen beim Wasserlassen hindeuten.

Ihr Haustier verliert unkontrolliert Urin .

Sie putzt sich häufig im Genitalbereich.

Plötzliches aggressives Verhalten und zurückziehen können Hinweise auf Schmerzen sein.

Rötliche oder bräunliche Verfärbungen können auf Blut im Urin hindeuten. Dazu kommt ein strenger Geruch.

Wichtig: Fallen Ihnen Symptome bei Ihrer Samtpfote auf, warten Sie nicht lange und vereinbaren Sie einen Termin in Ihrer Tierarztpraxis. Schnelles Handeln ist entscheidend, denn eine unentdeckte und in der Folge unbehandelte Blasenentzündung kann für Katzen gefährlich werden. Eine Niereninfektion oder Verstopfung der Harnröhre können die Folge sein.