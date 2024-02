Haben Sie ein Kätzchen in Ihre Familie aufgenommen und fragen sich nun, was Sie beim ersten Tierarztbesuch beachten müssen? Sie sollten mit Ihrem neuen Kätzchen so schnell wie möglich einen Tierarzt aufsuchen, damit dieser den allgemeinen Gesundheitszustand untersuchen kann. Außerdem gewöhnt sich Ihr Kätzchen so an Tierarztbesuche. Unabhängig von den regelmäßigen Terminen, z. B. für Impfungen, ist es ratsam, Ihr Kätzchen innerhalb von 24 bis 72 Stunden, nachdem es bei Ihnen angekommen ist, von einem Tierarzt untersuchen zu lassen.