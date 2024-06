Die Kosten für eine Zahnsteinentfernung bei Katzen sind abhängig von der Art und dem Umfang der durchgeführten Behandlung. Entscheidend sind verschiedene Faktoren, z. B. ob eine manuelle Entfernung ohne Politur ausreicht oder ob es eine Zahnsteinentfernung per Ultraschall mit Politur sein soll. Müssen im Rahmen der Behandlung defekte Zähne entfernt werden oder ist eine Röntgenuntersuchung notwendig, steigen die Kosten entsprechend.

Die Tierarztpraxis kann außerdem verschiedene finanzielle Sätze anwenden, die in der Gebührenordnung festgelegt sind. Bei komplizierten Zahnsteinentfernungen erhöht sich der Gebührensatz und damit steigen auch die Kosten.

Übrigens: Nicht alle Katzenkrankenversicherungen übernehmen die Kosten einer Zahnsteinentfernung. Viele Versicherungen beschränken sich auf bestimmte dentale Behandlungen. Halten Sie also vor einem Eingriff am besten Rücksprache mit Ihrer Versicherung und lassen Sie sich in der Tierarztpraxis umfassend beraten. So können mögliche Kostenfragen im Vorfeld geklärt werden.