Katzenminze – Was ist das?

Was bewirkt Katzenminze?

Wo kann ich Katzenminze kaufen?

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass bestimmte Gerüche erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Katzen haben können. Die Wirkung von echter Katzenminze auf Katzen ist nicht eindeutig geklärt. Es lässt sich jedoch eine häufige Reaktion der Katze auf diese besondere Minze beobachten: Die Tiere wälzen sich in der Minze, spielen versessen damit oder wirken durch den Minzgeruch beruhigt.Wissenschaftler vermuten, dass der Hauptwirkstoff der Minze (Nepetalakton) eine berauschende Wirkung auf Katzen hat. Dabei wird allgemein angenommen, dass Nepetalakton einen ähnlichen Effekt hat wie Katzenpheromone. Besonders geschlechtsreife Katzen scheinen stark auf die Minze zu reagieren. Dies bestärkt die Vermutung, dass Katzen den Geruch mit der Paarung in Verbindung bringen. Kätzchen und Seniorkatzen reagieren meist weniger deutlich auf das Kraut. Allgemein zeigt sich diese Reaktion nicht bei allen Katzen, nur bei etwa 50 % zeigt sich die betörende Wirkung der Katzenminze.Grundsätzlich können Sie Katzenmelisse in der Reinform, also als Pflanze, imkaufen. Allerdings ist die Katze dann meist dauerhaft dem Geruch ausgesetzt, sofern die Pflanze im Alltag in der Nähe des Tieres steht. Wenn die Katzenminze als anregendes Spielzeug gedacht ist, empfiehlt es sich, auf ein Produkt aus dem Zoofachhandel zurückzugreifen. Imkann fertiges Spielzeug, bereits geerntete Blüten sowie Pulver erworben werden. Besonders gut zu handhaben ist ein Katzenminze-Spray, womit Sie Spielzeuge jeglicher Art selbst besprühen können. So kann ein Spielzeug bei Bedarf nachträglich aufgefrischt werden. Als getrocknete Kräuter kann man Catnip auch imkaufen.