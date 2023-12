Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Pflegeperson für Katzen zu finden. Die erste Wahl sind oft die Familie, Freunde oder Nachbarn – also Personen, welche die Katze gut kennen und mit denen das Tier vertraut ist. Auch auf Internetportalen oder in Kleinanzeigen bieten sich häufig Urlaubsbetreuer für Haustiere an. Doch Vorsicht! Überprüfen Sie unbedingt, ob es sich dabei um eine seriöse und artgerechte Betreuung handelt, und vereinbaren Sie zunächst einen Kennenlerntermin. Referenzen helfen dabei, das Angebot einzuschätzen. Alternativ kann man sich bei anderen Katzenbesitzern nach Tipps für Urlaubsbetreuer oder Tierpensionen umhören. So kann man von den Erfahrungen anderer profitieren und sichergehen, dass die eigene Katze in guten Händen ist.

Betreuung daheim oder in einer Tierpension?