PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY für Katzen ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Katzen zur Auflösung von Struvitsteinen und zur Verringerung von Struvitrezidiven durch harnsäuernde Eigenschaften und einen geringen Magnesiumgehalt sowie einen gemäßigten Gehalt an hochwertigem Protein. Es wurde aussrdem zur Verringerung von Übergewicht entwickelt und hat daher einen niedrigen Energiegehalt. EMPFEHLUNG: Es wird empfohlen, den Rat eines Tierarztes vorab und bei längerer Anwendung in regelmäßigen Abständen einzuholen.

