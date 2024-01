Wenn Ihr Kätzchen mehr Kalorien frisst, als es jeden Tag benötigt, wird es an Gewicht zulegen. Fettleibigkeit bei Kätzchen kann im späteren Leben zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen führen. Um solche Gesundheitsrisiken für Ihr junges Haustier zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie von Anfang an gesunde Gewohnheiten in das tägliche Leben einführen.



Es ist besser für Ihr Kätzchen, wenig und oft zu fressen, als zwei große Mahlzeiten zu haben. Versuchen Sie also, Ihrem Kätzchen mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag zu geben. Um eine Überfütterung zu vermeiden, messen Sie die tägliche Futterportion für Ihr Kätzchen immer ab und teilen Sie sie entsprechend auf.



Kätzchen lieben es, sich zu bewegen, und gedeihen gut durch kurze, intensive Aktivitäten und Spiele. Wenn Sie regelmäßig für diese kurzen, spielerischen Aktivitäten sorgen, helfen Sie Ihrem Haustier dabei, fit und gesund zu bleiben, und zusammen mit einer gesunden Futterportionierung können Sie so Übergewicht vermeiden. Indem Sie gute Gewohnheiten in Bezug auf Bewegung und Futterportionen während des Heranwachsens etablieren, helfen Sie Ihrem Kätzchen, bis ins Erwachsenenalter ein gesundes Gewicht zu halten.