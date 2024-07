Der American Water Spaniel ist intelligent und freundlich und hat den Wunsch zu gefallen. Diese energiegeladenen Hunde verbrauchen viel Energie auf der Jagd, sind sehr zielstrebig und dennoch gut kontrollierbar.

Diese seltene, im frühen 19. Jahrhundert in Wisconsin entwickelte Rasse wird von Jägern in der Region der Großen Seen in den USA sehr geschätzt.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)