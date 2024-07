Alles, was Sie über die Rasse wissen müssen



Die für ihre grenzenlose Energie berühmten Boxer haben ein freundliches und lebenslustiges Temperament und können sich für so ziemlich alles begeistern. Es gibt einfach so viel im Leben, worüber man sich freuen kann – oder zumindest ist das ihre Erklärung und davon rücken sie nicht ab.

Gleichzeitig sind sie auch sehr sanft und anhänglich und gehen starke Bindungen zu ihren Besitzern ein. Boxer sind auch gut im Umgang mit Kindern, wenn sie gut erzogen wurden, und zeigen sich normalerweise sehr vorsichtig und respektvoll zu ihrem Gegenüber. Da sie manchmal etwas ausgelassener sein können, als sie wollen, ist es am besten, die ganz Kleinen von ihnen fernzuhalten – nur vorsichtshalber –, aber ansonsten sind sie als sehr vertrauenswürdige Hunderasse bekannt.

Als fürsorgliche und treue Rasse werden Boxer unerschrocken bellen, wenn sie etwas als Bedrohung für ihr menschliches Rudel empfinden. Auch wenn sie eher einen Fremden abschlecken als angreifen würden. Trotzdem geben sie gute Wachhunde ab.

Sie stammen ursprünglich von Jagdhunden in Deutschland ab und halfen, Beute zu fassen. Später wurden die Boxer mit einer kleineren, Mastiff-ähnlichen Rasse aus England gekreuzt. Der Name rührt davon her, wie sie beim Spielen ihre Vorderpfoten bewegen – buchstäblich wie ein Boxer. Das bedeutet, dass sie vielleicht jemanden anspringen werden, aber mit der richtigen Erziehung bekommen Sie das in Griff.

Boxer haben ein kurzes, glattes Fell, eine markante stumpfe Schnauze und intelligente, dunkelbraune Augen. Da ihre Färbung von gesprenkelt gestromt über sattes Rot bis hin zu reinem Weiß reichen kann, hat jeder Hund ein ganz individuelles Aussehen. Er ist muskulös und sportlich gebaut, bewegt sich aber anmutig und kraftvoll.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Boxer mindestens zwei Stunden Bewegung am Tag brauchen. Diesen Hunden tut auch schon im jungen Alter eine Hundeschule gut, die ihnen dabei helfen wird, die lebhafte Boxer-Energie unter Kontrolle zu bringen. Wenn sie diesen Auslauf und diese Erziehung aber erhalten, genauso wie viel Zuneigung von ihren Besitzern, werden Boxer hingebungsvoll reagieren. Nicht umsonst gelten sie als eines der besten Haustiere für Familien.