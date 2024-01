Viele fragen sich, woher die winzigen Chihuahuas kommen. Der Hund stammt aus dem Mexiko des 12. Jahrhunderts, als die Azteken die Tolteken eroberten und damit den Techichi, einen kleineren Vorfahren der Chihuahua-Rasse. Der Techichi war leichter und agiler als der aktuelle Chihuahua, wenn das bei einer so zierlichen Rasse überhaupt möglich ist.

Im Laufe der Jahrhunderte hat der Chihuahua überlebt und erfreute sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA immer größerer Beliebtheit, als die Amerikaner ihn in seinem Herkunftsgebiet Chihuahua, dem mexikanischen Bundesstaat, der an Texas grenzt, entdeckten. Die Techichi wurde dann umbenannt in Chihuahua und fand nördlich der Grenze viele neue Fans.

Glatthaar-Chihuahuas können Cliquen bilden und dazu neigen, bei ihresgleichen zu bleiben. Sie wurden für keine bestimmte Aufgabe gezüchtet, daher sind Chihuahuas vor allem als Familienhund und natürlich als hervorragender Reisepartner ein Gewinn. Dafür haben sie genau die richtige Größe: Die Chihuahua-Rasse gilt als kleinste der Welt und erreicht ein Maximalgewicht von 6 Pfund, was 2,72 kg entspricht.