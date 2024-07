Der ausgeglichene und unheimlich loyale Deutsche Schäferhund spiegelt die sorgfältige Zucht wider, die von Kapitän Max Frederic Emile Von Stephanitz in Deutschland ab 1899 durchgeführt wurde. Von Stephanitz wollte einen überlegenen Hütehund produzieren, insbesondere für Schafe, also brachte er Schäferhunde in Süd- und Mitteldeutschland zusammen. Das Ziel war ein Hund mit hoher Intelligenz und sportlichen Fähigkeiten. Der „Schäfer-Hund“ war geboren.

Von Stephanitz gründete dann 1899 einen Verein für die Rasse in Frankfurt. Die Rasse entwickelte in den folgenden Jahren einen ausgeprägten Gehorsam und wurde zunehmend für Sicherheitszwecke eingesetzt, insbesondere von Militär und Polizei, die heute noch viel mit Deutschen Schäferhunden arbeiten. Und auch die Zivilbevölkerung liebt den Hund: Der Deutsche Schäferhund erlangte im frühen 20. Jahrhundert in den USA aufgrund der tierischen Filmstars Rin-Tin-Tin und Strongheart große Popularität. Die Rasse ist weltweit sehr beliebt – laut dem American Kennel Club war sie in den letzten zehn Jahren unter den Top Ten der US-Rassen und liegt normalerweise an zweiter Stelle, hinter dem Golden Retriever.