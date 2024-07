Großer Anglo-Französischer Weiß-Schwarzer Laufhund

Diese mutigen Hunde wurden traditionell zur Jagd auf Großwild wie Wildschweine und Rehe eingesetzt. Der Große Anglo-Französische Weiß-Schwarze Laufhund ist mit seinen ausgeprägten Muskeln und starken Knochen so widerstandsfähig und robust wie es seine Verwandtschaft mit dem Gascon Saintongeois vermuten lässt.

Der Rassenbestand umfasst ca. 2.000 Tiere und jedes Jahr werden ca. 200 Welpen geboren. Sie wurden ursprünglich in über 20 Rehrudeln und in einem Hirschrudel eingesetzt. Diese freundlichen Hunde gehen enge Beziehungen zu Menschen ein und sind in Rudeln sehr gehorsam.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)