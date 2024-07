Irish Water Spaniel

Irish Water Spaniels gewöhnen sich leicht an alle Arten des Schießens und des Jagens; er hat einen unbändigen Finderwillen mit großer Bringfreude und ist hart im Nehmen. Ihr Körperbau und ihr Naturell machen sie zum traditionellen Hund für die Wasserjagd.

Sie sind gute Familienhunde, liebevoll verspielt und haben einen ausgeprägten „Sinn für Humor” und wollen an allem teilhaben, was in seinem Zuhause passiert. Trotzdem sind Sie Fremden gegenüber zurückhaltend.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)