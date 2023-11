Die Herkunft der Rasse lässt sich auf einen Zeitpunkt irgendwann Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts in England zurückverfolgen. Der Jack Russell Terrier wurde von Reverend John Russel gezüchtet. Daher verwundert es vielleicht etwas, dass die Rasse nicht den Namen „John Russell Terrier“ trägt. Das Tier sollte den Reverend auf seinen geliebten Fuchsjagden begleiten. Größtenteils weiß, um nicht mit den verfolgten Tieren verwechselt zu werden, waren sie nah am Boden und somit in der Nähe ihrer Beute, schnell genug, um mit der Jagd Schritt zu halten, und sehr gelenkig, um Füchsen durch enge Höhlen zu folgen und sie aufzuspüren. Und sie waren laut genug, um für alle hörbar anzuschlagen, ohne der entdeckten Beute dabei jemals Schaden zuzufügen.

Auf jeden Fall wurden diese robusten Terrier gezüchtet, um eine Aufgabe zu erfüllen. Doch obwohl der heutige Jack Russel wahrscheinlich nicht bis zu den ursprünglichen Hunden des Pfarrers zurückverfolgt werden kann, so möchte die Rasse dennoch weiterhin beschäftigt werden. Diese Tatsache überrascht niemanden, wenn man die hohen Energiereserven und den Beutetrieb der Rasse bedenkt. Der aufgeweckte Jack Russell Terrier, der heutzutage ein beliebter Begleithund ist, braucht nach wie vor Möglichkeiten zum Erkunden und geistige Auslastung für seinen klugen Kopf.

Kein Grund, Sie mit dem ganzen Hin und Her und den Diskussionen rund um die offizielle Anerkennung der Rasse zu langweilen. Es genügt wohl, zu erwähnen, dass die Rasse 2001 schließlich vom AKC anerkannt wurde, wobei ihr Name in Parson Russell Terrier geändert wurde. Die Vereinigung der Jack-Russell-Terrier-Züchter folgte der Vorgabe und wurde zur Parson Russell Terrier Association of America. Interessanterweise gehören der Australian National Kennel Council (ANKC) und der New Zealand Kennel Club (NZCK) zu den Zuchtverbänden, die Jack Russell Terrier und Parson Russell Terrier als unterschiedliche Rassen registrieren.