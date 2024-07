Der Komondor-Hund zeigt sich gegenüber Fremden von Natur aus misstrauisch und weist gegenüber seinem Besitzer und dessen Eigentum ein ausgeprägtes Beschützerverhalten auf, was sie zu geschätzten Wachhunden macht.

Aufgrund seiner Größe und seines beschützenden, hütenden Wesens eignet er sich am besten für erfahrene Besitzer, die in der Lage sind, seinem Bedürfnis in Bezug auf Sozialisierung, Erziehung und Bewegung gerecht zu werden.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)