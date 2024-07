Cão da Serra de Aires

Diese mittelgroße Rasse ist außerordentlich intelligent und sehr lebhaft. Diese Hunde sind ihren Besitzern treu ergeben und bewachen unermüdlich die Herden oder Grundstücke, die ihnen anvertraut werden. Aus diesem Grund können sie Fremden gegenüber misstrauisch sein.

In ihrem Verhalten und Aussehen erinnern sie leicht an Affen, was ihnen in ihrem Heimatland den Spitznamen „Affenhund” eingebracht hat. Die Art und Weise, wie sie Vieh auf den Feldern halten und entlaufene Tiere zurücktreiben, hat zu ihrer Beliebtheit entscheidend beigetragen.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)