Der niedliche, schrullige und charaktervolle Mops sieht fast aus wie ein echter „Baby Yoda”. Er ist besonders bei Familien sehr gefragt und bekannt für seine ausgeglichene, fügsame Art. Er kommt großartig mit Kindern und anderen Haustieren zurecht, nachdem seine Erziehung abgeschlossen ist, was vor allem daran liegt, dass er eine verspielte Seite hat. Außerdem sind Möpse ziemlich schlaue kleine Hunde.

Die Rasse hat auch den Vorteil, relativ pflegeleicht zu sein. Ihr kurzes, glattes Fell muss nur wenig gebürstet werden, und die Hunde benötigen nicht ganz so viel Bewegung wie sportlichere Rassen. Als ziemlich ruhige Rasse bellt der Mops auch nicht viel.

Der Liebling von Hundeliebhabern seit mittlerweile 2.000 Jahren wurde ursprünglich in China gezüchtet, wo stupsnasige Hunde wie der Mops schon immer in Mode waren. Im 16. Jahrhundert wurde er nach Europa gebracht und ist seitdem überall auf der Welt ein beliebtes Haustier.

Auch wenn er von seiner Körpergröße her alles andere als an einen Vertreter einer großen Rasse erinnert, geht man davon aus, dass Mastiffs zu den Vorfahren des Mopses zählen. Bemerkenswerterweise haben beide Rassen die gleichen faltigen Gesichtszüge.

Der kleine, aber solide Mops hat ein weiches, glattes Fell, das eine Reihe von Farben haben kann – von Silber und Apricot bis hin zu Rehbraun und Schwarz. Außerdem hat er ein besonders ausdrucksstarkes Gesicht. Die Rasse ist auch für ihren fassförmigen Körper bekannt, der von ihrer charakteristischen auf den Rücken gerollten Rute abgeschlossen wird.

Eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass Möpse leicht zunehmen können, was einerseits an ihrer gedrungenen Statur und andererseits an ihren Couch-Potato-Tendenzen liegt. Aber kein Grund zur Sorge; solange er die richtige Ernährung erhält und genug Bewegung hat, bleibt Ihr Mops in Bestform. In diesem Zusammenhang ist auch die recht lange Lebenserwartung des Mopses von durchschnittlich 12 bis 15 Jahren zu erwähnen.

Wir können den Mops auch häufig in Filmen und Serien sehen. Am berühmtesten ist vielleicht die Filmreihe Men in Black, in der Frank mitspielt – ein sprechender Mops. In der Fernsehserie „Spin City” stiehlt Carters Haustier, der Mops Rags, häufig die Show – und ein Mops mit dem Namen Bess kommt in der Serie „The West Wing” vor. Der Mops ist der geborene Star!