Als eine der ältesten Hunderassen der Welt stammt der Rottweiler ursprünglich vom Molossus ab, einer Mastiff-Art. In der Römerzeit wurden diese robusten Hunde eingesetzt, um Vieh zu hüten und Wache zu halten. Später begleiteten sie die römischen Legionen auf deren epischen Reisen über die Alpen. Als die Römer Deutschland erreichten und dort Kolonien gründeten, trafen ihre Hunde auf die einheimischen Rassen und vermischten sich mit ihnen. Daraus entstand der Rottweiler, den wir heute kennen.

Benannt nach der Kleinstadt Rottweil, die zu einem Zentrum des Viehhandels wurde, setzten die Hunde ihre Arbeit als Hütetiere fort. Sie wurden jedoch auch von lokalen Metzgern als zuverlässige Zughunde verwendet und daher auch als Rottweiler Metzgerhunde bekannt.

Später, in den frühen 1900er Jahren, waren Rottweiler die Rasse, die bevorzugt für den Polizeidienst ausgebildet wurde, was den Weg für ihren Ruf als Wachhund ebnete. Die Rasse wurde 1931 vom American Kennel Club offiziell anerkannt, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg gewann sie wirklich an Beliebtheit. Auch als Haustier suchten sich immer mehr Menschen einen Rottweiler aus.

Interessanterweise gehörten Rottweiler auch zu den ersten Blindenführhunden und wurden in jüngerer Zeit für ihre Such- und Rettungsarbeiten anerkannt. Heute gehören sie trotz der eher negativen Darstellung, die sie oft in den Medien erhalten, unter Hundeliebhabern weltweit zu den festen Favoriten.