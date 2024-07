Der Saluki kommt in vielen Variationen vor. Dies ist zurückzuführen auf den besonderen Platz, den diese Rasse in der arabischen Tradition einnimmt, und auf die immense Weitläufigkeit der Region des Nahen Ostens, in der jeder Stamm seinen eigenen Typ züchtete.

Das Verhalten des Saluki gilt vielen als eher katzenartig. Er ist zurückhaltend gegenüber Fremden, würdevoll und intelligent und bleibt dabei relativ unabhängig. Trotzdem ist der Saluki ein unglaublich loyaler Hund, der sich leicht an jede häusliche Umgebung anpassen kann.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)