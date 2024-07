Mit DNA-Tests, die seine Präsenz im Land bereits 7000 v. Chr. bestätigen, ist der Shiba Inu die älteste der sechs einheimischen Spitzrassen Japans. Ursprünglich von Jägern genutzt, um Wild aufzuspüren, soll der Name „Shiba“ das japanische Wort für „Reisig“ sein, ein Hinweis auf die Art der Büsche, in denen sie jagten. Eine andere Theorie besagt, dass der Name Shiba von den Farben der Reisigblätter stammt, denen das Fell der Rasse ähnelt. Und ein dritter Erklärungsversuch besagt, dass „Shiba“ in einem inzwischen veralteten Dialekt „klein“ bedeutete. „Inu“ ist tatsächlich ganz einfach das japanische Wort für Hund. Auf jeden Fall wurde der Name in Japan erst in den 1920er Jahren offiziell anerkannt.

Dank der Kampagnen von Rassebegeisterten und NIPPO, dem Verband zur Erhaltung japanischer Rassen, wurde der Shiba Inu 1937 zum Nationalen Denkmal erklärt. Mitte des 18. Jahrhunderts begann Japan mit dem Import anderer Rassen, kreuzte die Neuankömmlinge mit einheimischen Rassen wie dem Shiba Inu und verwässerte so dessen Blutlinie.

Die Gewalt des Ersten Weltkriegs und ein späterer Ausbruch von Staupe brachten die Rasse an den Rand des Aussterbens. Kurz darauf wurden Programme eingerichtet, um die überlebenden Shiba-Blutlinien zu kreuzen, was zu dem Hund geführt hat, den wir heute kennen.

Der Shiba betrat erstmals 1954 amerikanischen Boden, als er von einer US-Militärfamilie mitgebracht wurde. Die Geburt des ersten Wurfs in den USA im Jahr 1979 wird jedoch allgemein als das Datum angesehen, an dem die Rasse im Land etabliert wurde. Dennoch erlangte der Shiba Inu erst 1992 die volle Anerkennung vom AKC und UKC. Dabei wurde das Wort „Inu“ gestrichen und die Rasse wurde offiziell als „Shiba“ bezeichnet.