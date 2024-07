Als Rasse, die mehr als 1.000 Jahre alt ist, kann der Shih Tzu auf eine lange und illustre Geschichte zurückblicken. Viele Jahrhunderte lang war er ausschließlich im Besitz der Kaiser von China, und niemand außerhalb des Palastes durfte einen Shih Tzu halten.

Wenn wir noch weiter in die Vergangenheit reisen, kommen wir ins benachbarte Tibet, wo der Shih Tzu seinen Ursprung haben soll. Die Geschichte besagt, dass diese eleganten Zwerghunde von tibetischen Mönchen entwickelt wurden, die sie wahrscheinlich den chinesischen Kaisern als Geschenk anboten. Jedenfalls scheint der Shih Tzu eine Kreuzung zwischen zwei chinesisch-tibetischen Rassen, dem Lhaso Apso und dem Pekinesen, und einer anderen tibetischen Variante zu sein.

Der von aufeinanderfolgenden Kaisern geschätzte Shih Tzu lebte jahrhundertelang das hohe Leben im Palast, war aber außerhalb des kaiserlichen Hofes wenig bekannt. Tatsächlich verschwand die Rasse Anfang des 20. Jahrhunderts fast vollständig. Nachdem er aber vor der Vergessenheit bewahrt werden konnte, bekam der Shih Tzu in den 1930er Jahren endlich die Aufmerksamkeit der breiteren Bevölkerung und ist seitdem aus der Welt der Hunde nicht mehr wegzudenken.

Zunächst wurden Zuchtvereine in Peking und später in England gegründet, wo die Rasse noch weiter verfeinert wurde. In den 1940er und 1950er Jahren hatte sich ihre Popularität auf die USA ausgebreitet und sie wurde 1969 vom American Kennel Club anerkannt. Heute gehört sie zu den beliebtesten Toy-Rassen der Welt.