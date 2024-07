Slowakischer Tschuvatsch

Der Slowakische Tschuvatsch ist ein solide gebauter Sennenhund mit einem dicken weißen Fell und einer robusten Knochenstruktur. Die Rasse ist lebhaft, wachsam und furchtlos.

Im Laufe der Jahrhunderte haben sich diese imposanten, rechteckig gebauten Hunde an das raue Klima der Tatra in der Slowakei gewöhnt. Der Name der Rasse ist an das slowakische Wort für „zuhören” angelehnt.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)