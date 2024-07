Taiwanhund

Taiwanhunde sind ihrem Besitzer außergewöhnlich treu. Diese mittelgroßen Hunde mit dreieckigem Kopf, Mandelaugen, dünnen, spitzen Ohren und sichelförmiger Rute sind kühn, furchtlos und lebhaft und verfügen über eine hohe Auffassungsgabe. Ihr Körperbau ist gut konturiert, kraftvoll und gut proportioniert.

Taiwanhunde sind ursprünglich in Taiwan beheimatete Hunde, Nachkommen der südasiatischen Jagdhunde, mit denen die lokale Urbevölkerung in den zentralen Berggebieten zusammenlebte. Diese Rasse war treuer Begleiter der früheren Jäger in wilden Wäldern.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)