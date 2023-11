West Highland White Terrier

Bij het kiezen van voedsel voor een West Highland White Terriër zijn er veel factoren waarmee rekening gehouden moet worden: de leeftijd, de levensstijl, het activiteitsniveau, de fysiologische conditie en de gezondheid, waaronder de kans op een ziekte of bepaalde gevoeligheden. Voedsel levert energie die nodig is voor alle vitale functies van een hond, en een complete voedingsformule moet een aangepaste balans van voedingsstoffen bevatten om te voorkomen dat het dieet van uw hond te weinig of teveel van bepaalde voedingsstoffen bevat, wat in beide gevallen nadelige gevolgen kan hebben voor de hond.

Schoon en vers water moet te allen tijde beschikbaar zijn ter ondersteuning van een gezonde werking van de urinewegen van uw hond. Neem bij warm weer en vooral tijdens het sporten, water mee voor tijdens de frequente waterpauzes van uw hond.

De volgende aanbevelingen gelden voor gezonde dieren. Als uw hond gezondheidsproblemen heeft, raadpleegt u de dierenarts die vervolgens speciale dieetvoeding zal voorschrijven.

De energie-, eiwit-, mineralen- en vitaminebehoeften van een West Highland White Terriër-puppy zijn veel groter dan die van een volwassen dier. Ze hebben energie en voedingsstoffen nodig om hun lichaam te onderhouden, maar ook om te groeien en het lichaam op te bouwen. Totdat ze 10 maanden oud zijn, ontwikkelt het immuunsysteem van West Highland White Terriër-puppy's zich geleidelijk. Een complex van antioxidanten, waaronder vitamine E, kan helpen ter ondersteuning van hun natuurlijke afweer in deze tijd van grote veranderingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoetingen. Hun spijsverteringsfuncties verschillen ook van die van een volwassen West Highland White Terriërs: Hun spijsverteringsstelsel is nog niet volwassen, dus het is belangrijk dat ze goed verteerbare eiwitten binnenkrijgen die effectief worden gebruikt. Prebiotica, zoals fructo-oligosacchariden, ondersteunen een gezonde spijsvertering door een evenwichtige darmflora te stimuleren, wat resulteert in een goede stoelgang.

Evenzo zijn de tanden van puppy's, te beginnen met de melktanden, of eerste tanden, dan de permanente tanden, een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van de grootte, vorm en textuur van de brok. Deze intense groeifase houdt ook in dat de energiebehoefte groot is. Het voedsel moet dus een hoge energie-inhoud hebben (uitgedrukt in Kcal/100 g voedsel), terwijl de concentraties van alle andere voedingsstoffen ook hoger dan normaal zullen zijn in voedsel dat speciaal is samengesteld ter ondersteuning van de groei. Het wordt aanbevolen om de dagelijkse hoeveelheid over drie maaltijden te verdelen, totdat ze zes maanden oud zijn om vervolgens over te schakelen naar twee maaltijden per dag.