Westsibirischer Laika

Westsibirische Laikas werden in ihrer Heimat Russland hauptsächlich für die Jagd gezüchtet. Sie sind aber auch gute Hüte- und Zughunde. Sind sie ausgeglichen, aber auch lebhaft.

Westsibirische Laikas sind die in Russland am weitesten verbreitete Jagdhunderasse und von Karelien bis Kamtschatka in allen waldreichen Gebieten des Landes zu finden. Die Rasse erfreut sich in ihren Heimat-/Ursprungsgebieten besonderer Beliebtheit.

Quelle: Wichtige Fakten und Merkmale stammen von der Fédération Cynologique Internationale (FCI)