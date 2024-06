Frittierte und fetthaltige Lebensmittel

So wie frittierte und fetthaltige Lebensmittel schlecht für Menschen sein können, können sie auch schlecht für Hunde sein. Stark fetthaltiges Futter kann bei Ihrem Hund zu Magenbeschwerden führen und bei einigen Hunden auch zu einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis). Darüber hinaus kann der regelmäßige Verzehr solchen Futters zu Übergewicht und damit verbundenen Gesundheitsproblemen führen.

Knoblauch und Zwiebeln

Viele Menschen kochen regelmäßig mit Zwiebeln und Knoblauch, doch für Hunde sind diese gängigen Zutaten giftig. Unabhängig davon, ob Knoblauch und Zwiebeln gekocht oder roh verarbeitet werden, wenn Ihr Hund diese frisst, kann es zu einer Schädigung der roten Blutkörperchen kommen, was in der Folge zu Anämie führen kann.

Trauben und Rosinen

Diese Früchte sind zwar für den Menschen recht gesund, für Hunde aber giftig. Der Verzehr von Trauben und Rosinen hat für die Gesundheit Ihres Hundes verheerende Wirkung und kann bei ihm zu einem akuten und plötzlichen Nierenversagen führen.

Nüsse

Auch wenn diese vermeintlich gesund für Ihren Hund sind, sollten Sie es vermeiden, Ihrem Hund Nüsse zum Fressen zu geben. Sie bergen aufgrund ihrer Größe die Gefahr, dass Ihr Hund daran erstickt, darüber hinaus enthalten sie viel Fett, was zu Magenbeschwerden bei Ihrem Haustier führen kann. Insbesondere bei Macadamia-Nüssen wurde nachgewiesen, dass sie für Hunde hochgiftig sind. Auch wenn ihr Verzehr für sie nicht tödlich endet, können sie dazu führen, dass Ihr Hund unter Gehunfähigkeit, Erbrechen, Lethargie und Zittern leidet.

Milch, Sahne und Käse

Mit zunehmendem Erwachsenwerden nimmt bei Hunden die Fähigkeit zur Verdauung von Milchprodukten ab, da ihnen dazu die entsprechenden Enzyme fehlen. Dies bedeutet, dass sie Anzeichen einer Laktoseintoleranz aufweisen können, wenn sie Milch, Sahne oder Käse fressen – beispielsweise Erbrechen, Durchfall und Magenbeschwerden.

Wenn Sie meinen, dass Ihr Hund etwas gefressen hat, was er nicht hätte fressen sollen, sollten Sie sich umgehend von Ihrem Tierarzt beraten lassen. Sie sollten diese giftigen Lebensmittel auch außerhalb der Reichweite Ihres Hundes aufbewahren, um sicherzustellen, dass er nur das frisst, was für ihn am besten ist.