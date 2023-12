Egal, ob Flyball, Agility oder Trick Dog: Bei allen Hundesportarten spielt die Belohnung für eine gute Leistung des Hundes eine große Rolle. Diese muss sehr schmackhaft, klein und leicht zu schlucken sein, damit der Hund nicht von seiner Übung abgelenkt wird. Gleichzeitig sollte sie ihn auch stark motivieren, damit er weitermacht, um sich die nächste Belohnung zu verdienen. Wichtig: Die Belohnung für erwünschtes Verhalten muss innerhalb von ein bis zwei Sekunden erfolgen, damit der Hund sein Tun mit der Anerkennung positiv verknüpfen kann.

Belohnung für Hunde mit besonderen Ernährungsbedürfnissen

Viele Hundehalter stehen vor folgendem Problem: Wie soll man einen Hund belohnen, der vom Tierarzt ein bestimmtes Diätfuttermittel verschrieben bekommt, wie z. B. eine Spezialnahrung bei einer Futtermittelallergie? Die Antwort ist einfach: Bereiten Sie doch aus einem Teil der Tagesration Belohnungshappen zu!

Unser Tipp:

Leeren Sie ca. 50 g des entsprechenden (Diät-)Trockenfutters in eine flache Schüssel. Alle Kroketten sollten in einer einzigen Lage auf dem Boden liegen. Geben Sie ca. zwei bis vier EL Wasser hinzu (variiert aufgrund der Größe der Kroketten und des Fettgehalts des jeweiligen Futters). Einfach über Nacht in den Kühlschrank stellen. Dadurch werden die Kroketten etwas weicher, schmecken Ihrem Hund besser und können schneller geschluckt werden. Sie sind aber noch so fest, dass Sie diese zum Beispiel in einem Snackbag mit auf den Ausbildungsplatz oder auf einen Spaziergang mitnehmen können.

Achtung: Die so hergestellten Belohnungshappen sollten bei Fütterung Zimmertemperatur haben.





Fazit: Richtig belohnen ist ganz einfach

Schmackhaft, gesund, kalorienarm und bequem mitzunehmen (da die Stücke nicht fetten) sind die Eigenschaften, die eine ideale Belohnung haben sollte – hohe Ansprüche an ein einzelnes Ergänzungsfutter für Hunde. ROYAL CANIN© hat in zweijähriger Entwicklungszeit sein erstes Nutritional Supplement entwickelt, das all diesen Anforderungen gerecht wird. Die Nahrungsergänzung ROYAL CANIN© Educ ist für die Erziehung von Welpen und auch ausgewachsene Hunden gleichermaßen geeignet. ROYAL CANIN© Educ kombiniert einerseits eine Kalorienzufuhr mit hoher Akzeptanz bei den Vierbeinern.