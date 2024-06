Unser Relax Care Sortiment hilft mehr als 44 % der Hunde, sich auch in wechselnden Situationen normal zu verhalten. Dies wurde während einer sechswöchigen Studie in Frankreich und den USA nachgewiesen, an der 174 junge erwachsene Hunde teilnahmen, die in Großstädten leben und ihre Besitzer bei den meisten Aktivitäten begleiten.