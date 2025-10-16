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Trockennahrung für Hunde

Alleinfuttermittel für Hunde - speziell für ausgewachsene und ältere Bulldoggen - ab dem 12. Monat

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PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Bulldoggen? ROYAL CANIN© BULLDOG ADULT ist für Bulldoggen ab dem 12. Lebensmonat geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse dieser Rasse abgestimmt. Die Rassenahrung hilft dabei, ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora aufrechtzuerhalten. So wird die Verdauung Ihres Hundes optimal unterstützt und zugleich unangenehmer Stuhlgeruch reduziert. Darüber hinaus kann die exklusive Rezeptur helfen, die Barrierefunktion der Haut zu stärken, was sich wiederum positiv auf die Haut- und Fellqualität Ihres Hundes auswirken kann. Die Rezeptur von ROYAL CANIN© BULLDOG ADULT ist außerdem mit Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) angereichert. Diese Nährstoffe unterstützen die Knochen und Gelenke Ihrer ausgewachsenen Bulldogge.&nbsp; Weiterhin sind die Kroketten des Trockenfutters auf die Besonderheiten dieser Rasse zugeschnitten: Bulldoggen haben eine kurze, flache Nase und einen kurzen Kiefer. Um der Bulldogge das Aufnehmen des Trockenfutters zu erleichtern, wurden Größe und Form der Krokette entsprechend darauf angepasst.

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VORTEILE

VERRINGERTER STUHLGERUCH

Diese Rezeptur trägt zur Verringerung der Gärprozesse im Darm bei, die Verdauungsstörungen, Blähungen und schlechten Stuhlgeruch verursachen können.

GESUNDE HAUT

ROYAL CANIN® BULLDOG ADULT kann helfen, die Barrierefunktion der Haut zu unterstützen und Haut und Fell gesund zu erhalten (EPA & DHA)

UNTERSTÜTZUNG FÜR KNOCHEN UND GELENKE

Diese spezielle Rezeptur kann zum Erhalt gesunder Knochen und Gelenke beitragen und helfen, das Idealgewicht zu halten. Angereichert mit EPA und DHA.

EXKLUSIVES KROKETTENDESIGN

Die speziell entworfene Krokette erleichtert Ihrer Bulldogge die Nahrungsaufnahme und regt sie zum Kauen an.

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