Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Bulldoggen? ROYAL CANIN© BULLDOG ADULT ist für Bulldoggen ab dem 12. Lebensmonat geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse dieser Rasse abgestimmt. Die Rassenahrung hilft dabei, ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora aufrechtzuerhalten. So wird die Verdauung Ihres Hundes optimal unterstützt und zugleich unangenehmer Stuhlgeruch reduziert. Darüber hinaus kann die exklusive Rezeptur helfen, die Barrierefunktion der Haut zu stärken, was sich wiederum positiv auf die Haut- und Fellqualität Ihres Hundes auswirken kann. Die Rezeptur von ROYAL CANIN© BULLDOG ADULT ist außerdem mit Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) angereichert. Diese Nährstoffe unterstützen die Knochen und Gelenke Ihrer ausgewachsenen Bulldogge. Weiterhin sind die Kroketten des Trockenfutters auf die Besonderheiten dieser Rasse zugeschnitten: Bulldoggen haben eine kurze, flache Nase und einen kurzen Kiefer. Um der Bulldogge das Aufnehmen des Trockenfutters zu erleichtern, wurden Größe und Form der Krokette entsprechend darauf angepasst.