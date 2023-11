PRODUKTDETAILS

Für Hunde ist eine gereizte Haut einer der häufigsten Gründe für einen Tierarztbesuch. Eine sensible, juckende Haut und häufiges Kratzen kann zu einer Verletzung der Haut des Hundes führen und eventuell sogar eine Infektion verursachen. Gereizte Haut kann durch eine Ernährung beruhigt werden, welche unterstützende Nährstoffe enthält. Das ROYAL CANIN© DERMACOMFORT Mousse beinhaltet Omega 3- und 6-Fettsäuren, um die Haut zu beruhigen und zu schützen. Dadurch wird die Haut weniger empfindlich für Reizstoffe mit denen Ihr Hund in Kontakt kommen könnte. Ausgewählte Proteinquellen in ROYAL CANIN© DERMACOMFORT Mousse helfen dabei, das Risiko von Hautunverträglichkeiten zu reduzieren. Diese schmackhafte Rezeptur ist reich an sehr gut verträglichen Proteinen, die speziell ausgewählt wurden, um den Bedürfnissen Ihres Vierbeiners gerecht zu werden. Darüber hinaus können Sie Ihrem Hund durch die Fütterung hochwertiger Nährstoffe nicht nur bei der Pflege empfindlicher Haut helfen, sondern auch dabei, sein Fell kräftig und gesund zu erhalten. ROYAL CANIN© DERMACOMFORT Mousse ist für Hunde aller Größen geeignet. Zusätzlich zu diesem schmackhaften Nassfutter ist unser Futter aus dem DERMACOMFORT-Ernährungsprogramm auch als knuspriges Trockenfutter erhältlich. Beide Varianten sind als Alleinfutter geeignet und können daher auch perfekt miteinander kombiniert werden. Sie können beispielsweise Nassfutter und Trockenfutter in beliebigem Mischungsverhältnis servieren.

